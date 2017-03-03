الإسلام سيصبح الدين الأكبر في العالم بحلول 2070

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واشنطن ـــ وكالات

كشف باحثون بمركز بيو الأمريكي للدراسات الإحصائية، ان الدين الإسلامي سيتخطى المسيحية بحلول 2070، ليصبح الدين الأكثر انتشارا في العالم .وقال المركز ان عدد المسلمين في العالم سيزيد بنسبة 73% بين عامي 2010 و2050، بينما سيزيد عدد المسيحيين بنسبة 35%،

وستكون المسيحية هي ثاني اسرع الاديان انتشاراً، بحسب تقرير نشرته صحيفة تليغراف البريطانية.ووجد التقرير أنه لو استمرت معدلات النمو هذه بعد عام 2050، فسوف يكون عدد المسلمين أكبر من عدد المسيحيين بحلول عام 2070.

ويقول التقرير ان المسلمين سوف يشكلون 10% من العدد الإجمالي لسكان أوروباوأضاف التقرير أن نسبة الملحدين واللاأدريين واللادينيين سوف تقل من 16.4% من سكان العالم إلى 13.2% بحلول عام 2050، وذلك رغم زيادة نسبتهم في أوروبا وأميركا الشمالية.وترجع تلك التغيرات إلى اختلاف معدلات الخصوبة لدى أتباع كل ديانة.

فالمسلمون لديهم النسبة الأعلى، بمعدل 3.1 طفل لكل امرأة، ويليهم المسيحيون، بمعدل 2.7 طفل لكل امرأة.

وترى الدراسة ان لدى الإسلام أيضا قاعدة أتباع اصغر سنا من باقي الأديان، وهو ما يعني أن المسلمين سوف يمتلكون القدرة على الإنجاب وقتا أطول. ونحو 34% من المسلمين أعمارهم أقل من 15 عاما، مقارنة بالمعدل العالمي والذي نسبته 27% فقط.