الإسماعيلي والأهلي يتأهلان لثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

جدة- البلاد

نجح الإسماعيلي المصري، في التأهل إلى دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، بعد فوزه على الكويت الكويتي بركلات الترجيح 4-2، في المباراة التي أقيمت على ستاد الكويت أمس ، ضمن إياب دور الـ32 من البطولة.

وكان الوقت الأصلي من المباراة انتهى بتقدم الكويت بنتيجة 2-0، ليصبح متعادلًا مع الإسماعيلي الذي حقق الفوز في الإسماعيلية بلقاء الذهاب بنتيجة 2-0، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، التي وقفت بجانب الإسماعيلي، وفي نفس الدور،

حقق فريق النادي الأهلي المصري، الفوز على نظيره النجمة اللبناني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالعاصمة اللبنانية بيروت، بإياب دور الـ32، ضمن منافسات بكأس زايد للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأهل الأهلي إلى دور الـ16 بالبطولة العربية. وبذلك يتأهل الأهلي والإسماعيلي إلى دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.