الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض يختتم فعاليات اليوم العربي لليتيم

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اختتم مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أمس.

فعاليات البرنامج الإحتفالي، الذي انطلق يوم الخميس الماضي بمجمع الوزارة بالدرعية، بمناسبة اليوم العربي لليتيم 1438 هـ .

تحت شعار”معاً في حضن الوطن بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض للإشراف النسائي هيلة المكيرش.

ومنسوبات الدور الإيوائية وعدد كبير من المهتمات بالعمل الاجتماعي.

وبمشاركة 156 يتيماً ويتيمة من المشمولين بالرعاية داخل الفروع الإيوائية النسائية بالرياض.

واشتملت الفعاليات على أركان عُرضت من خلالها ابداعات فتيات وأطفال دور الحضانة والتربية والأسر البديلة.

ومراكز التأهيل من الأعمال اليدوية والمنتجات مثل اللوحات الفنية وأعمال الديكوباج وتنسيق الورود وصناعة الاكسسوارات والعطور والعبايات.

إضافةً إلى أركان التصوير وركن العناية بالصحة ، كما تم عرض بعض المنشورات التعريفية عن دور الأيتام وأقسامها وأبرز مايُقدم للأيتام فيها .

فيما اشتمل الجانب الآخر من المعرض على العديد من …

أركان الأطعمة التراثية والحديثة والمشروبات المتنوعة والمخبوزات من إعداد وتقديم أطفال وفتيات الوزارة المشمولين بالرعاية داخل دور الأيتام.

وبعض الألعاب الترفيهية الخارجية للأطفال ، فيما استمعت الزائرات خلال تجولهن في المعرض إلى شرح مفصل لما يحتويه من أعمال ومشاركات .

وأوضحت المكيرش أن اليوم العربي لليتيم يُعد يوم تاريخي وخالد في ذاكرة أبناءنا الأيتام من الجنسين وسعادتهم به كبيرة عندما يشاركهم به أفراد المجتمع.

مبينةً أن الاحتفال به هذه السنة جاء مختلفاً حيث هدف إلى إبراز مواهب وقدرات هذه الفئة واعطاءهم الفرصة للتعبير عن ذواتهم بمايحقق التفاعل الاجتماعي لهم .

مثمنةً دعم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

في الاهتمام بكافة فئاتها المشمولة بالرعاية وفي مقدمتهم فئة الأيتام .