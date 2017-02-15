الإشراف الاجتماعي بالرياض يدرب 35 أخصائية

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جدة – إبراهيم المدني

نظم مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض وبالتعاون مع البرنامج الوطني الوقائي فطن بوزارة التربية والتعليم البرنامج التدريبي “مهارات فطن الشخصية والاجتماعية لفتيات دور الرعاية الاجتماعية” بحضور 35 أخصائية نفسية واجتماعية من مكتب الإشراف وكافة الفروع النسائية بالرياض.

وقد احتوى البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة يومين وقدمته مديرة وحدة التدريب ببرنامج فطن هدى الحمود على العديد من المحاور أهمها “تحويل المهارة الشخصية من معارف تكتسب الى سلوك يُمارس ، كيفية تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لفتيات دور الرعاية ، النقاط الأساسية التي يجب الاهتمام بها عند تنمية مهاراتهن مثل تعريفهن بما لديهن من إمكانيات وقدرات.