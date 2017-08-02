الإصابة تبعد العكايشي عن العميد شهرا

جدة ـ البلاد

تلقى نادي الاتحاد ، ضربة موجعة، قبل انطلاقة بطولة دوري جميل السعودي للمحترفين، في 10 أغسطس الجاري بعد تأكد غياب المهاجم، أحمد العكايشي، عن الملاعب لمدة شهر، بعدما أثبتت الفحوصات التي تعرض لها، إصابته بتمزق في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن، وأنه يحتاج لفترة علاج مابين 3 إلى 4 أسابيع.

وكان العكايشي، قد التحق متأخراً بمعسكر فريقه الذي انتهى الأسبوع الماضي في مدينة بولتون الإنجليزية، بسبب تأشيرة الدخول إلى بريطانيا، بجانب حصوله على إذن من الجهاز الفني بتأجيل انضمامه للفريق، بعدما أقام حفل زفافه، في بداية شهر يوليو الماضي.

علما أن الاتحاد سيقص شريط مبارياته بدوري جميل ، باستضافة الباطن، ثم في الجولة الثانية إلى مدينة المجمعة لملاقاة الفيحاء، وتنتظره مباراة الكلاسيكو في الجولة الرابعة، أمام الهلال.

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