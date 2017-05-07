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مكة المكرمة – البلاد

دشن مدير جامعة أم القرى رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة الدكتور بكري بن معتوق عساس في مكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية أمس، بحضور المشرف على الكرسي الدكتور عبد الله الشريف “كتاب الإضاءة في الحرمين الشريفين” للباحث الدكتور صالح بن محمد الربعي من إصدارات الكرسي البحثية .

وثمن معالي مدير الجامعة جهود الكرسي ونتاجه العلمي وأهميته التي أنشى من أجله لخدمة تاريخ مكة المكرمة الدال على اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بالتاريخ والمؤرخين والعلوم والثقافة في وطننا العزيز، مشيدا بدور المشرف على الكرسي والباحثين وما قاموا به من جهود بحثيه لخدمة تاريخ مكة .

من جهته بين الدكتور عبد الله الشريف أن هذا الكتاب بدعم مشترك من دارة الملك عبد العزيز يعد الاصدار 21 من إصدارات الكرسي التي بلغت 55 بحثا علميا, مضيفا أن الكتاب تناول مظهرا حضاريا يتمثل في الإضاءة في الحرمين الشريفين وأدواتها وأماكنها منذ عصور قديمة حتى وصلت أوجها في عهد الدولة السعودية حيال تطويرها خدمة للحرمين وقاصديهما ضمن منظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.