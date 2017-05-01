الإطاحة بأصحاب حساب جمعية التفحيط على تويتر

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القصيم ــ البلاد

تمكن مرور منطقة القصيم، من الإطاحة باشابين اسسا حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو للتجمعات الشبابية وممارسة التفحيط. وكانت شعبة مرور الأسياح، قد نفذت بالاشتراك مع شرطة المحافظة، حملات امنية مكثفة مساء أمس اسفرت عن ضبط عدد من المركبات المخالفة للسير، إضافة لضبط شابين اسسا حسابا عبر شبكات التواصل الاجتماعي يدعو لممارسة التفحيط. واتخذت الجهات المعنية بحقهما الإجراءات الأولية اللازمة، وجرى إحالتهما لمركز الشرطة المختص، وسيتم عرضهما على الهيئة المرورية المختصة لتطبيق النظام بحقهما.