الإطاحة بأفراد عصابة السرقة من الصيدليات تحت تهديد السلاح

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بمواطن ومصريين اثنين، بعد اعتدائهم على مقيم باكستاني وتهديده بمسدس “مزيف”، وسرقة مبلغ مالي من صندوق المحاسبة والهرب؛ حيث تبيَّن تورطهم في خمس وقائع مماثلة.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، إنَّ مركز شرطة الخليج تلقى بلاغًا من مقيم باكستاني الجنسية، بتاريخ (1 شعبان 1439هـ)، أكّد فيه تعرضه للاعتداء من قبل مجهولين خلال عمله بإحدى الصيدليات وتهديده بسلاح ناري (مسدس) وسرقة مبلغ مالي من صندوق المحاسبة والهرب.

وأوضح أنَّ الأجهزة الأمنية باشرت مهامها فور تلقي البلاغ، وبتكثيف الجهود تمكنت إدارة دوريات الأمن من تحقيق الاشتباه في مركبتين، وتمّ التعامل مع قائديها وفق ما يقتضيه الموقف بعد محاولتهما الفرار خلال استيقافهما.

وأشار إلى أنّه بعد بالقبض على المتهمين الثلاثة تبيّن أنهم (مواطن ومصرييّن- جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وضبط بحوزتهم مُجَسّمين لسلاح ناري مزيَّف نوع (مسدس)، وألفين و702 ريال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم من قبل الجهة المختصة تبين ارتباطهم بخمس حوادث سطو وسلب بذات النمط والأسلوب الإجرامي.

وأقرّ المتهمون الثلاثة بارتكابهم حوادث مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز الشرط شرق العاصمة الرياض، وجرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.