الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 202 جريمة سرقة في الرياض

تمكنت شرطة الرياض، من الإطاحة بخمسة مصريين تخصصوا في سرقة البضائع من المخازن والمستودعات.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه من خلال المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال؛ فَقَد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قِبَل إدارة التحريات والبحث الجنائي عن كشف غموض عدد من جرائم سرقة الأموال والبضائع من المخازن والمستودعات؛ وذلك بعد توفر الأدلة على تورط خمسة من مخالفي نظام العمل من الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، بتشكيل تنظيم عصابي يمتهن ارتكاب جرائم السرقة

وقال أنه تم القبض عليهم في كمين محكم بأحد المستودعات بحي المصانع جنوب العاصمة الرياض تم استغلاله للتواري عن الأنظار وإخفاء مسروقاتهم

وأضاف “وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم من قِبَل الجهة المختصة بشرطة المنطقة؛ أقروا بارتكاب (٢٠٢) من جرائم السرقة بذات الأسلوب الإجرامي المتمثل في كسر أقفال المخازن والمستودعات وسرقة البضائع من شاحنات النقل المتوقفة فيها، وتقاسم المسروقات فيما بينهم

وقد جاوزت القيمة النقدية للمسروقات التي ارتكبوها الـ(14.000.000) أربعة عشر مليون ريال، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة.