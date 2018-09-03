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الإطاحة بثلاثيني أحرق مركبات في الرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time21 / ذو الحجة / 1439 هـ       3 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بثلاثيني أحرق عدة مركبات في حي الشفاء.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من المركبات لحريق أثناء وقوفها بحي الشفا غرب العاصمة الرياض، فقد باشرت شرطة منطقة الرياض ظهر يوم الأحد الموافق 22/12/1439هـ بلاغات متزامنة لاحتراق مركبات متوقفة، وأسفرت إجراءات الضبط والاستدلال عن ثبوت جنائية الحوادث، حيث تم -بتوفيق الله- القبض على المتورط بارتكابها، مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا، وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

ibrahim

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