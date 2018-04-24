الإطاحة بجناة امتهنوا جرائم النشل وخطف الحقائب النسائية بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة امتهنت جرائم استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب أموالهم وممتلكاتهم الشخصية ونشل الحقائب النسائية والمحافظ باستخدام الدرجات النارية

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة الرياض أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة عمدت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات ورصد الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً لهذه الحوادث

وأضاف أنه وفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورط عدد من الأشخاص خلف تلك الجرائم، وبتركيز البحث عنهم أسفرت الجهود من القبض عليهم (خمسة مواطنين تراوحت أعمارهم ما بين العقدين الثاني والثالث)

وتابع بالشروع في إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (12) حادثة بذات النمط والأسلوب الإجرامي المتمثل في استيقاف المارة وتهديدهم بالسلاح وخطف الحقائب النسائية والمحافظ باستخدام الدرجات النارية، موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم

وأوضح أنه جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.