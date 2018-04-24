محليات

الإطاحة بجناة امتهنوا جرائم النشل وخطف الحقائب النسائية بالرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / شعبان / 1439 هـ      24 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة امتهنت جرائم استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب أموالهم وممتلكاتهم الشخصية ونشل الحقائب النسائية والمحافظ باستخدام الدرجات النارية

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة الرياض أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة عمدت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات ورصد الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً لهذه الحوادث

وأضاف أنه وفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورط عدد من الأشخاص خلف تلك الجرائم، وبتركيز البحث عنهم أسفرت الجهود من القبض عليهم (خمسة مواطنين تراوحت أعمارهم ما بين العقدين الثاني والثالث)

وتابع بالشروع في إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (12) حادثة بذات النمط والأسلوب الإجرامي المتمثل في استيقاف المارة وتهديدهم بالسلاح وخطف الحقائب النسائية والمحافظ باستخدام الدرجات النارية، موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم

وأوضح أنه جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

ibrahim

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