الإطاحة بدجال ادعى جلب السعادة في مكة

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مكة ــ البلاد

أطاحت شرطة العاصمة المقدسة، امس “الخميس” بمشعوذ إفريقي امتهن السحر والشعوذة للكسب المادي والتفرقة بين الأزواج في حارة يمن بشارع المنصور.

وتعود تفاصيل العملية الى تلقي شعبة التحري معلومات عن وجود مشعوذ استغل جهل كثير من العوام، وادعى القدر على علاجهم من بعض الامراض وجلب السعادة ، فضلا عن التفرقة بين الزوجين مقابل مبالغ مالية يأخذها من ضعاف النفوس.

وتقصى رجال سرية الضبط الميداني موقع المشعوذ، وتم تحديد موقع منزله ومداهمته بداخله، والقبض عليه في أحد المنازل بحارة يمن بشارع المنصور، وعثر بداخل المنزل على قصاصات ورقية من القرآن الكريم وآيات قرآنية مكتوبة في أوراق تسلم لمن يحضرون للمشعوذ، ويطلب منهم رميها في أماكن ممتهنة وقذرة .

وتم ضبطه وتسليمه لشرطة المنصور، والتي بدورها أحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ تمهيداً لإكمال أوراقه ورفعها للمحكمة.