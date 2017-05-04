العدد 21924 04 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الإطاحة بسارقي الغزلان في القريات

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الإطاحة بسارقي الغزلان في القريات
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القريات ــ البلاد
أطاحت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة القريات، بثلاثة مواطنين في العقد الثاني، إثر تورطهم في عدة سرقات.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، إن المواطنين المقبوض عليهم سرقوا 5 محلات تجارية بمحافظة القريات، لافتاً الى ان من بين المضبوطات 4 غزلان سرقت من إحدى المزارع، وتم التعرف على صاحبها، واضاف : تم إيداع المتهمين التوقيف، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.

التصنيف: الأخيرة

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