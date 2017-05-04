الإطاحة بسارقي الغزلان في القريات

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القريات ــ البلاد

أطاحت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة القريات، بثلاثة مواطنين في العقد الثاني، إثر تورطهم في عدة سرقات.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، إن المواطنين المقبوض عليهم سرقوا 5 محلات تجارية بمحافظة القريات، لافتاً الى ان من بين المضبوطات 4 غزلان سرقت من إحدى المزارع، وتم التعرف على صاحبها، واضاف : تم إيداع المتهمين التوقيف، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.