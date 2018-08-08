الإطاحة بسارقي “خزنتين” من أحد فنادق القصيم

تمكنت شرطة منطقة القصيم من الإطاحة بمواطنين اثنين، في العقد الثالث من العمر؛ لمحاولتهما سرقة خزنتين في أحد مكاتب المحاسبة بفندق ببريدة.

وأفاد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أنَّ المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تحديد هوية اثنين من المواطنين، ممن توفرت الدلائل على محاولتهما سرقة خزنتين لحفظ الأموال من مكتب المحاسبة بأحد الفنادق في مدينة بريدة، 11 ذي القعدة الماضي.

وأشار إلى أنَّه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهمين من قبل المختصين أقرا بما نُسِب إليهما

مؤكدًا أنه تم إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.