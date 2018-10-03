الإطاحة بسارقي محلات الجوالات بخميس مشيط

تمكنت شرطة منطقة عسير، من الإطاحة بثلاثة مواطنين سرقوا محلات الجوالات بخميس مشيط.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير، الرائد زيد بن محمد الدبلش، إنه في ضوء نتائج مباشرة إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ الذي تلقته شرطة محافظة خميس مشيط يوم الاثنين، الموافق ١٤٤٠/١/١٤، عن تعرض مجموعة من محلات بيع وصيانة الجولات للسرقة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن القبض على المتهمين بارتكاب جريمة السرقة، وعددهم ثلاثة سعوديين.

وأضاف الدبلش، أنه تم ضبط المسروقات بحوزتهم، وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.