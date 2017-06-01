الإطاحة بسعوديين نفذا 31 جريمة سلب

الرياض ــ البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية في الرياض من الإطاحة بعصابة تخصصت في سرقة سائقي الأجرة والمارة وسلب أموالهم.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، إن الجهات الأمنية تلقت عدة بلاغات عن تعرض بعض سائقي الأجرة والمارة للاعتداء وسلب أموالهم وممتلكاتهم الشخصية تحت تهديد السلاح.

واضاف الميمان إن ادارة التحريات والبحث الجنائي قامت بتحليل البلاغات واتخاذ جملة من الإجراءات أثبتت صلة مواطنين في العقد الثالث من العمر بتلك البلاغات، ومن ثم تم ضبطهما، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بارتكاب (31) حادثة سرقة عن تخطيط مسبق موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهما، وبلغت قيمة المسروقات قرابة الأربعين ألف ريال.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهما بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول.

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