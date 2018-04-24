محليات

الإطاحة بشاب حطم زجاج 3 مركبات وسرقة محتوياتها

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / شعبان / 1439 هـ      24 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

تمكنت دوريات الأمن في منطقة جازان من الإطاحة بشاب ثلاثيني قام بتهشيم عدد ثلاث مركبات وسرقة ما تحتويها من أغراض شخصية ومحتويات .

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف الحكمي إلى أن دوريات ضبطت الشاب بعد تهشيمه زجاج ثلاث مركبات بقرية الجوابرة، مبينا إلى أن الشاب قام بسرقة بطاقة صراف آلي من إحدى المركبات ونفذ عدد من عمليات السحب النقدي والشراء بها من أحد الأسواق التجارية بالمنطقة.

مضيفا إلى أنه تم الاستعانة بكاميرات المراقبة بالسوق والتعرف على هوية السارق واستدراجه في كمين محكم والقبض عليه، ومشيرا إلى أنه بمواجهته بالأدلة والقرائن اعترف بما نسب إليه وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

ibrahim

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