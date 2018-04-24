الإطاحة بشاب حطم زجاج 3 مركبات وسرقة محتوياتها

تمكنت دوريات الأمن في منطقة جازان من الإطاحة بشاب ثلاثيني قام بتهشيم عدد ثلاث مركبات وسرقة ما تحتويها من أغراض شخصية ومحتويات .

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف الحكمي إلى أن دوريات ضبطت الشاب بعد تهشيمه زجاج ثلاث مركبات بقرية الجوابرة، مبينا إلى أن الشاب قام بسرقة بطاقة صراف آلي من إحدى المركبات ونفذ عدد من عمليات السحب النقدي والشراء بها من أحد الأسواق التجارية بالمنطقة.

مضيفا إلى أنه تم الاستعانة بكاميرات المراقبة بالسوق والتعرف على هوية السارق واستدراجه في كمين محكم والقبض عليه، ومشيرا إلى أنه بمواجهته بالأدلة والقرائن اعترف بما نسب إليه وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.