الإطاحة بشخصين امتهنا سرقة المارة تحت تهديد السلاح

أطاحت شرطة منطقة الرياض بشخصين ارتكبا عدداً من جرائم سلب المارة وسرقة أموالهم ومقتنياتهم الشخصية تحت تهديد السـلاح.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال التي تنفذها الجهات الأمنية المختصة لتحديد المتورطين في جرائم الاعتداء على الأموال التي تتم مباشرتها، أسفرت عن القبض على اثنين من المتهمين ، يبلغ أحدهما من العمر 30 عاماً والآخر 23 عاماً.

وأضاف أن الأدلة أشارت إلى بارتكاب عددٍ من جرائم سلب المارة وسرقة أموالهم وهواتفهم المحمولة ومقتنياتهم الشخصية تحت تهديد السـلاح، فتم إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.