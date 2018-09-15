محليات

الإطاحة بشخصين امتهنا سرقة المارة تحت تهديد السلاح

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / محرم / 1440 هـ      15 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أطاحت شرطة منطقة الرياض بشخصين ارتكبا عدداً من جرائم سلب المارة وسرقة أموالهم ومقتنياتهم الشخصية تحت تهديد السـلاح.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال التي تنفذها الجهات الأمنية المختصة لتحديد المتورطين في جرائم الاعتداء على الأموال التي تتم مباشرتها، أسفرت عن القبض على اثنين من المتهمين ، يبلغ أحدهما من العمر 30 عاماً والآخر 23 عاماً.

وأضاف أن الأدلة أشارت إلى بارتكاب عددٍ من جرائم سلب المارة وسرقة أموالهم وهواتفهم المحمولة ومقتنياتهم الشخصية تحت تهديد السـلاح، فتم إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ibrahim

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