الإطاحة بعصابة آسيوية امتهنت سرقة المحال التجارية

أطاحت شرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي مكون من عشرة وافدين من جنسية آسيوية ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم لجهة التحقيق المختصة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه توفرت لدى الجهة المختصة بشرطة المنطقة معلومات مؤكدة من مصادرها الخاصة عن وجود تشكيل عصابي مكون من مجموعة وافدين ينتمون لجنسيات آسيوية يتمثل أسلوبهم الإجرامي باقتحام المراكز التجارية والمحلات داخل مدينة الرياض وعدد من ضواحيها، ومن ثم تكسير الخزن الحديدية والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، إضافة إلى سرقة كميات كبيرة من البضائع مستخدمين حافلة لنقل تلك المسروقات عليها.

وقال إنه بناءً على تلك المعلومات التي أكدت صحتها التحريات والإجراءات البحثية تكللت تلك الجهود – بتوفيق من الله – بالإيقاع بأفراد العصابة، بعد وضع كمين محكم لهم، والقبض عليهم جميعاً عند الساعة الثانية فجرا، وبحوزتهم كمية من أجهزة الهواتف الذكية والعطورات، جاء بعضها مطابق لمواصفات المسروقات المشار إليها في بلاغات مقيدة لدى مراكز الشرطة، فضلاً عن مبالغ مالية ولوحات مركبات مسروقة.

وأسفرت التحقيقات المبدئية عن إقرارهم بجرائمهم وقاموا بالإرشاد إلى المواقع التي قاموا بالسرقة منها، وكذلك المركبة التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم وهي نفسها التي تم رصدها بكاميرات المراقبة المثبتة في المحلات التي تعرضت للسرقة حيث عثر عليها متوقفة في أرض فضاء بحي الربوة من نوع دينا أيسوزو، تبين أنها مسروقة بتاريخ 7/4/1439هـ وعثر بداخلها على (عتلات ) حديدية ومقصات وكشافات وقفازات، كما أقروا باقتسام الأدوار والمسروقات فيما بينهم التي بلغت قيمتها النقدية قرابة نصف مليون ريال.