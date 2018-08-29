الإطاحة بعصابة احتجزت عمالة بنغالية بالرياض

أطاحت شرطة منطقة الرياض بعدد من المقيمين البنغاليين، بعد احتجاز أشخاص من مواطنيهم العاملين بالمملكة في أماكن مهجورة، ومواقع نائية وابتزاز ذويهم في بلدانهم ومطالبتهم بمبالغ مالية لإخلاء سبيلهم.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، إنه وبناء على ما توافر من معلومات عن قيام المتهمين بجريمة الاحتجاز تم تكثيف التحريات؛ حيث تم القبض عليهم، وهم أربعة أشخاص، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

وأشار إلى أنه تم ضبط 35 ألفًا و313 ريالًا وعملات نقدية متنوعة من مختلف الفئات ومركبة مسروقة، مؤكدًا أنه بسماع أقوالهم أقروا بارتكاب 16 جريمة احتجاز وابتزاز أشخاص من الجنسية البنغالية؛ حيث جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة .