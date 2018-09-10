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الإطاحة بعصابة التزييف وسرقة المركبات بالرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / ذو الحجة / 1439 هـ      10 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على 5 متهمين وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتزييف العملات وسرقة المركبات متخذين من استراحة بشرق العاصمة الرياض وكرًا لممارسة جرائم تزييف العملات كما ضٌبط بحوزتهم أجهزة حاسب آلي ومعدات إلكترونية وطابعات وماسحات ضوئية تستخدم في تزييف العملات.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير ، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على (5) متهمين جميعهم في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتزييف العملات وسرقة المركبات، متخذين من استراحة بشرق العاصمة الرياض وكرًا لممارسة جرائم تزييف العملات.

كما ضٌبط بحوزتهم أجهزة حاسب آلي ومعدات إلكترونية وطابعات وماسحات ضوئية تستخدم في تزييف العملات، بالإضافة إلى معدات استنساخ مفاتيح المركبات ومركبتين سبق التعميم عن تعرضهما للسرقة، وقد تم إيقاف المتهمين وتحريز المضبوطات وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

ibrahim

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