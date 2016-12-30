الإطاحة بعصابة السرقة والسطو في الرياض

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الرياض – البلاد

تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من الإطاحة بـ7 جناة (4 سعوديين و3 من الجنسية الهندية) في قضايا منفصلة، شملت التورط في ارتكاب جرائم سرقة كيابل نحاسية، واعتداءً على سائقي الأجرة، والاستيلاء على سياراتهم بالقوة، وسلب وافدين يعملون في محلات تجارية تحت تهديد السلاح.

وكانت الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة، قد تلقّت بلاغًا من مندوب الشركة السعودية للكهرباء، مفاده تعرض عدد من غرف الكهرباء للسرقة، لتضع خطة أمنية محكمة مع زرع المصادر السرية بين أوساط العمالة والمشبوهين في الأماكن المحتمل تصريف المسروقات بها. و

من خلال كمين محكم، ألقت الشرطة القبض على المتهمين، وبمناقشتهم أقروا بارتكاب 18 جريمة سرقة، بعد كسر الأقفال الخارجية لغرف توزيع الكهرباء وسرقة ما بداخلها من كيابل وأسلاك نحاسية تجاوزت قيمتها 400 ألف ريال.

وبحسب البيان، فقد ضبطت الشرطة متهمين سعوديين، في العقد الثالث من العمر، تورطا في ارتكاب 3 جرائم اعتداء على سائقي سيارات أجرة، وسرقتهم بالقوة.