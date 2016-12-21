الإطاحة بعصابة الـ(39) في عملية سطو في الرياض

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الرياض ــ البلاد

تمكنت شرطة الرياض، من الإيقاع بتشكيل عصابي، عرف بعصابة الـ”36″ مكوناً من 4 أشخاص” ثلاثة سعوديين وسوداني”، قاموا بجرائم سرقة سيارات، واستخدامها في السطو على العاملين في المحال التجارية، وسلب ما بحوزتهم من أموال ومتعلقات شخصية تحت تهديد السلاح.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان : إنه وفي إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم سرقة السيارات، عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي لحصر تلك البلاغات، وأضاف: “وبالتوسع في إجراءات البحث والتحري أشارت المعلومات الأولية لوقوف تشكيل من أربعة أشخاص – ثلاثة سعوديين وسوداني- جميعهم في العقد الثالث من العمر ،خلف تلك الحوادث.

وأوضح: أسفرت الجهود الميدانية،عن ضبطهم، وبسماع أقوالهم أقروا مبدئياً بارتكاب 39 عملية سرقة وسلب في عدد من أحياء وسط العاصمة الرياض، بتخطيط سابق وتوزيع الأدوار فيما بينهم، وبلغ مجمل المسروقات النقدية قرابة 170 ألف ريال.