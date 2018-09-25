الإطاحة بعصابة النشل بالقصيم

أطاحت شرطة منطقة القصيم بعصابة النشل والسرقة، حيث ثبت تورطهم في قضايا نشل للمواطنين والمقيمين في المساجد والجوامع والمقابر.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت بفضلٍ من الله عن ضبط أربعة متهمين من جنسيةٍ عربية لتورطهم بقضايا نشلٍ لمواطنين ومقيمين في عددٍ من المساجد والجوامع والمقابر والمصارف والمحلات التجارية بمدينة بريدة.

وأوضح متحدث شرطة المنطقة أن ذلك يأتي بعد توفر الدلائل على ارتكابهم تلك الجرائم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم وتحريز المضبوطات وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.