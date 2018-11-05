الإطاحة بعصابة انتحال “صفة رجال الأمن” بالرياض

نجحت شرطة منطقة الرياض في الإطاحة بتسعة أشخاص شكلوا عصابة لانتحال صفة رجال أمن لسلب العمال باقتحام المنازل التي يقيمون فيها.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من تسعة أشخاص، من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأوضح أنه بعد توفر الأدلة على تورط المتهمين التسعة بانتحال صفة رجال أمن لسلب العمال لاقتحام المنازل التي يقيمون فيها، وتقييدهم تحت تهديد السلاح، وسرقة ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، تم القبض عليهم، وأقرّوا بارتكاب 10 جرائم سلب بذات الأسلوب الإجرامي.

وأشار المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض إلى أنه تم القبض على المتهمين التسعة، وإيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.