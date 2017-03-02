الإطاحة بعصابة انتحلت صفة رجال أمن بجازان

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جازان ــ البلاد

تمكنت شرطة منطقة جازان من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص قاموا بانتحال صفة رجال أمن واستيقاف وافد وسلبه وذلك في وقت قياسي من ارتكابهم للجريمة.

وكان مركز شرطة وادي جازان قد تلقى بلاغا من قبل وافد مفاده قيام ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة من نوع صني باستيقافه زاعمين انهم رجال امن وقاموا بالاستيلاء على محفظته وأخذ ما بها من نقود والفرار من الموقع.

وفور تلقي البلاغ قام رجال اﻷمن بالانتشار السريع بالميدان والبحث عن المركبة التي استخدمها الجناة في تنفيذ جريمتهم وفق الأوصاف التي أدلى بها الوافد مما أسفر عن ضبطها في وقت قياسي بالريان وبعرض الأشخاص الذين يستقلونها على الوافد تعرف عليهم.