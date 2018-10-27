الإطاحة بعصابة تخصصت في جرائم النشل بالرياض

تمكنت شرطة الرياض من القبض على 5 وافدين، اليوم السبت، بعد ضلوعهم في عدد من جرائم النشل .

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الاموال، أسفرت عن القبض على 5 أشخاص من الجنسية التشادية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، بعد توفر أدلة على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم النشل، باستخدام الدراجات النارية وسلب الأموال والمقتنيات الشخصية تحت تهديد السلاح.

وأضاف المتحدث، في بيان، أنه “بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم؛ أقرّوا بارتكاب (68) حادثة، من بينها جريمة إعتداء على مقيم بنجلاديشي الجنسية أمام منزله بحي الديرة وسط العاصمة الرياض سبق تداول مقطع فيديو عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقاف المتهمين وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.