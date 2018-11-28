الإطاحة بعصابة تزييف العملات بالرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على تشكيل عصابي امتهن تزييف العملات وبيعها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 6 متهمين، 3 منهم من الجنسية الكاميرونية ومتهم واحد من الجنسية المصرية وآخر من الجنسية اليمنية ومواطن، وتراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

ولفت التويجري إلى أنه تم القبض على جميع المتهمين بعد توافر الدلائل على امتهانهم تزييف العملات وبيعها، وتم بحوزتهم ضبط مبلغ 6000 ريال مزيفة من فئة الخمسمائة، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.