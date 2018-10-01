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الإطاحة بعصابة تزييف العملات وسرقة السيارات بالرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / محرم / 1440 هـ       1 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة مكونة من خمسة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم عددٍ من جرائم سرقة المركبات وتزييف العملات .

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وفِي إطار المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة بتوفيق الله من الإطاحة بعصابة مكونة من خمسة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم عددٍ من جرائم سرقة المركبات وتزييف العملات.

حيث أقرّوا بارتكاب (١٤) جريمة سرقة سيارات وهي بوضع التشغيل وتم في حوزتهم ضبط (٢٧) ورقة نقدية مزيفة وأجهزة تغليف حرارية ومعدات وأدوات تستخدم في التزييف والتزوير، وقد جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

ibrahim

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