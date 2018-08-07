الأخيرة

الإطاحة بعصابة سرقة السيارات وإخفائها بمواقع نائية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / ذو القعدة / 1439 هـ       7 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة مكونة من 12 شخصاً، امتهنت سرقة وتفكيك السيارات وبيعها كقطع غيار.
وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من اثني عشر متهماً، تسعة مواطنين ويمنيين وسوداني تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث
وأشار إلي أنه تم القبض عليهم تباعاً في أوقات مختلفة خلال الفترة من ٨-١٤٣٩/١١/١٠هـ بحي طويق غرب العاصمة الرياض؛ وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم سرقة المركبات وإخفائها في مواقع نائية واستراحات مستأجرة لتفكيكها وبيع أجزاءٍ منها كقطع للغيار، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم من قبل المختصين أقروا بما نسب إليهم موزعين الأدوار فيما بينهم
وقال أنه ضُبط بحوزتهم عدد من المركبات المسروقة، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *