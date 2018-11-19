الإطاحة بعصابة سرقة المحلات التجارية بالرياض

تمكنت شرطة الرياض من القبض على 8 أشخاص امتهنوا سرقة المحال في عدد من الأحياء.

وأفاد المتحدث الإعلامي لدى شرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي، مكون من (٨) أفراد، والقبض على جميع عناصره، (٦) منهم من الجنسية السورية، و(٢) سعوديين، وذلك بعد توفر الأدلة على امتهانهم السرقة من المحال التجارية، في عدة أحياء بمدينة الرياض، بعد اقتحامها، من خلال فتحات التكييف أو بكسر أبوابها، والاستيلاء على ما فيها من مبالغ نقدية وبطاقات شحن للهواتف المتنقلة، وثبت من خلال أقوالهم وإجراءات الاستدلال المتخذة بحقهم ارتكابهم (٥٥) جريمة سرقة. وقد جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.