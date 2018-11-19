الأخيرة

اقتحمت 55 محلاً

الإطاحة بعصابة سرقة المحلات التجارية بالرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      19 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تمكنت شرطة الرياض من القبض على 8 أشخاص امتهنوا سرقة المحال في عدد من الأحياء.

وأفاد المتحدث الإعلامي لدى شرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي، مكون من (٨) أفراد، والقبض على جميع عناصره، (٦) منهم من الجنسية السورية، و(٢) سعوديين، وذلك بعد توفر الأدلة على امتهانهم السرقة من المحال التجارية، في عدة أحياء بمدينة الرياض، بعد اقتحامها، من خلال فتحات التكييف أو بكسر أبوابها، والاستيلاء على ما فيها من مبالغ نقدية وبطاقات شحن للهواتف المتنقلة، وثبت من خلال أقوالهم وإجراءات الاستدلال المتخذة بحقهم ارتكابهم (٥٥) جريمة سرقة. وقد جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *