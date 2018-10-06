الإطاحة بعصابة سرقت 15 صراف آلي بـ3 مدن

قبضت شرطة المدينة على 3 (مواطنين ومقيم) قاموا بسرقة 15 صراف آلي في 3 مناطق جميعهم في العقد الرابع من العمر .

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال التي تباشرها الجهات الأمنية ونتائج التحريات الأمنية وإجراءات البحث والإستدلال عن المتورطين بإرتكابها ، أسفرت بتوفيق الله عن القبض على ثلاثة متهمين مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية جميعهم بالعقد الرابع من العمر وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم في سرقة أموال من أجهزة صرف آلي ، حيث اقرو بالسرقة من 15 جهاز صراف آلي في المدينة وجدة وتبوك وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة .