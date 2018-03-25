الإطاحة بعصابة نشلت محفظة مواطن عند مسجد بجدة

ضبطت ‏شرطة منطقة مكة المكرمة 5 أشخاص، مواطن وأربع من الجنسية اليمنية قاموا بنشل مواطن عند أحد المساجد بمحافظة جدة .

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارةً للمقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه تعرض مواطن في العقد السادس من العمر لنشل محفظته الشخصية عند أحد المساجد بمحافظة جدة من قبل مجموعة من الأشخاص، وكان مركز شرطة الشمالية بمحافظة جدة قد تلقى يوم الخميس ١٤٣٩/٧/٥هـ بلاغاً من المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو عن حادثة النشل التي تعرض لها، تم ضبط البلاغ واتخاذ إجراءات البحث والتحري الميدانية وإجراء التحليل الفني المهني للمقطع نتج عنه تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم بحمد الله وتوفيقه من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٩/٧/٧هـ . وعددهم خمسة، أحدهم مواطن والأربعة الآخرون من الجنسية اليمنية، وجميعم في العقد الثالث من العمر.

تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقق وإشعار النيابة العامة، وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخليه على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي لسواء السبيل.