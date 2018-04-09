الإطاحة بعصابة نفذت «50» عملية سرقة بجازان

أطاحت شرطة منطقة جازان، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي، بعصابة امتهنت تكسير زجاج المركبات وسرقتها بمحافظة أبوعريش في عملية أمنية ناجحة.

وكانت شرطة محافظة أبوعريش قد تلقت عدداً من البلاغات من مواطنين ومقيمين، أغلبهم طلاب مدارس، مفادها تعرُّض مركباتهم للتكسير وسرقة محتوياتهم الشخصية منها

ونظراً لخطورة الأسلوب الإجرامي وجَّه مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بتكليف فريق أمني متخصص من إدارة التحريات والبحث الجنائي لدراسة البلاغات.

وإنفاذاً للتوجيه فقد تم تشكيل فريق أمني متخصص من إدارة التحريات عمد لدراسة البلاغات والالتقاء بأصحاب المركبات وسماع أقوالهم وتحديد موقع الحوادث عقبها قام الفريق بمباشرة مهامه وتحديد المواقع التي تكررت بها تلك الحوادث بالأسواق والمدارس وقاعات الأفراح

وتم حصر المشتبه بهم ورصد المواقع المشبوهة وزرع المصادر والتوغل في أوساط المشبوهين حتى تم جمع أكبر قدر من المعلومات البحثية التي أدت -بعد توفيق الله- إلى حصر الاشتباه في 6 أشخاص، 4 منهم من جنسيات عربية تمت الإطاحة بهم في كمائن مُحكمة في أوقات ومواقع مختلفة

وبإخضاعهم لجلسات تحقيقية ومجابهتهم بما توفر لدى جهات الضبط من أدلة وقرائن؛ اعترفوا بتشكيل عصابة لتكسير زجاج السيارات وسرقة المتعلقات الشخصية والأجهزة والمبالغ التي يعثر عليها داخل تلك المركبات ومستغلين تجمع السيارات أمام المدارس والأسواق وقصور الأفراح

حيث اعترفوا بارتكاب أكثر من 50 حادثة واستطاعوا الدلالة على مواقع الحوادث وتوافقت مع ما ذكره المبلغون وما هو مسجل لدى شرطة محافظة أبوعريش، وقد أوقفوا جميعاً وأشعرت النيابة العامة بالواقعة.