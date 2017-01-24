الإطاحة بعصابة وافدين تنتحل صفة رجال الأمن
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الرياض – البلاد
صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن دوريات الأمن بمدينة الرياض باشرت يوم الأحد١٤٣٨/٤/٢٤هـ بلاغاً عن قيام أشخاص مجهولين، بانتحال صفة رجال الأمن، والدخول إلى موقع سكني يقيم فيه عمال ، وسرقة مبالغ مالية وجوالات وأسلاك كهربائية وسيارة “نوع إيكو” منهم . ولخطورة ما أقدم عليه الجناة، فقد تم تكثيف عملية البحث والتحري ما أسفر- بتوفيق الله- عن القبض عليهم وعددهم (١٠) سوريين، اتضح من التحقيقات الأولية، أنهم يشكلون عصابة تمتهن انتحال صفة رجال الأمن، وارتكاب جرائم السلب وسرقة السيارات والممتلكات، وضبط بحوزتهم مواد مسروقة، من بينها حقيبة ذهب ، ومواد بناء ، ومولدات ومعدات كهربائية . وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق معهم. والله ولي التوفيق.
التصنيف: محليات
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