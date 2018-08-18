الإطاحة بعصابتي سرقة وسطو بالرياض

أطاحت شرطة الرياض بعشرة أشخاص “مواطنين ومقيمين”، بعد تورطهم في تنفيذ 45 جريمة سرقة.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة الرياض إنه تم الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من سبعة أشخاص (خمسة من الجنسية الهندية وبنجلاديشيان)، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، بعد توفر الأدلة على امتهانهم سرقة الكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية من مواقع أعمال الشركات والمباني قيد الإنشاء، حيث أقروا بارتكاب 26 جريمة سرقة، وتجاوزت قيمة المواد المسروقة مليون ريال.

وفي حادثة أخرى، أوضح المتحدث أنه تمّ الإطاحة بثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، بعد توفّر الأدلة على تورطهم بارتكاب 29 جريمة سطو على عدد من المحلات التجارية والمستودعات، وعثر بحوزتهم على 36 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة.

وأشار إلى أنّه جرى إيقاف جميع المتهمين وإحالتهم لفرع النيابة العامة.