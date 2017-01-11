الإطاحة بـ(عصابة الملثمين) في جدة

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جدة ــ البلاد

تمكنت شرطة محافظة جدة، من الاطاحة بخمسة متهمين، بسرقة أحد المحال التجارية تحت تهديد السلاح، و تم التحفظ عليهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، تمهيدًا لإحالتهم لجهة الاختصاص.

وتعود تفاصيل الحادثة؛ بحسب الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إلى تلقى مركز السامر بشرطة محافظة جدة، بلاغًا بتعرض أحد المحال التجارية للسرقة تحت التهديد من قبل أشخاص ملثمين.

وقال المتحدث في بيان صادر عنه أمس ” الثلاثاء”: إنه تم تشكيل فريق بحث وتحر من الجهات الأمنية للوصول للجناة، حيت أسفرت نتائجه عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط 5 متهمين بتلك السرقة، وتم التحفظ عليهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، تمهيدًا لإحالتهم لجهة الاختصاص.