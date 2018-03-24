الإطاحة بــ«يمني وسعودي» هددا فتاتين بالرياض

أطاحت شرطة الرياض وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشخص هدد فتاة وابتزها وهددها بإرسال صورها لأقاربها في حال رفضت الانصياع له.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن مركز شرطة العزيزية تلقى بلاغاً من فتاة تفيد بقيام شخص بقذفها عبر رسائل نصية وابتزازها وتهديدها بإرسال صورها وفضحها لدى أقاربها إن لم تنصاع له، مشيراً إلى أنه بعد التثبت من صحة البلاغ تم اتخاذ الإجراءات البحثية اللازمة التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم.

وأضاف أنه تم إعداد كمين محكم أطاح خلاله رجال الأمن بالمتهم أثناء محاولته الفرار، واتضح أنه وافد يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، وعُثر بحوزته على الأجهزة التي استخدمها في مراسلة الفتاة وابتزازها.

وفي واقعة منفصلة، أطاحت شرطة مركز البطحاء في الرياض بمواطن في العقد الرابع من العمر، لقيامه بابتزاز فتاة وهددها بنشر صورها، وتم إيقاف المتهمين في كلتا الواقعتين وإحالتهما للنيابة العامة بحسب الاختصاص.