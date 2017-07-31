الإطاحة بـ «لصوص» الدراجات النارية في الرياض

الرياض ــ البلاد

اطاحت شرطة الرياض بثلاثة اشخاص متورطين في قضايا استيقاف المارة، وسلب ما بحوزتهم من أموال ومتعلقات شخصية، ونشل هواتفهم المحمولة باستخدام الدراجات النارية.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض انه باستجواب الجناة أقروا مجتمعين بالتورط في ارتكاب 101 جريمة سلب ونشل متنوعة في عدد من أحياء العاصمة الرياض، وتطابقت اقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات ضدهم لدى مراكز الشرط، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

واضاف: تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيّدة ضدّ مجهول، واشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض؛ تمهيدا لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.

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