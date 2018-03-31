الإطاحة بـ6 وافدين يتاجرون في شرائح الاتصالات

ألقت شرطة الرياض القبض على 6 وافدين لتلاعبهم في بيع شرائح الاتصالات والبيانات بطرق مخالفة للأنظمة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، إنه توافرت معلومات لدى شرطة المنطقة تفيد بقيام مجموعة من الوافدين بتفعيل وبيع شرائح الاتصالات والبيانات بطرق مخالفة للأنظمة وتحايلاً عليها مستخدمين في ذلك بعض الأجهزة التي قاموا بتوفيرها كقارئ بيانات الشرائح وقارئ البصمة.

وأضاف: تم القبض على ستة وافدين في كمين محكم (جميعهم من الجنسية البنجلادشية مخالفون لنظامَي الإقامة والعمل؛ تراوحت أعمارهم بين 23 و47 عاماً), اتخذوا من إحدى الشقق السكنية في أحد أحياء وسط العاصمة وكراً لهم لتنفيذ مآربهم، حيث عثر بحوزتهم على عدد (٥١٦٢) شريحة متنوعة، وعدد (٨) أجهزة قارئ للبصمة، وعدد (١٠) أجهزة قارئ بيانات الشرائح، وعدد (٢٧) هاتفاً محمولاً معدلاً وجهاز كمبيوتر وآله طابعة وبالشروع في إجراءات الاستدلال بحقهم أقرّوا بما نُسب إليهم.

وأردف: جرى توقيفهم وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاستكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.