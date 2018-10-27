الإطاحة بـ 8627 متهماً بتهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات

تمكنت الجهات الأمنية المختصة خلال العام الماضي 1439هـ من القبض على (8627) ثمانية آلاف وستمائة وسبعة وعشرين متهماً منهم (4841) أربعة آلاف وثمانمائة وواحد وأربعون سعودياً

بالإضافة إلى (3,786) ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة وثمانين متهماً من (43) ثلاثة وأربعين جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

وقد واجه رجال الأمن خلال أدائهم لمهامهم مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية نتج عنها إصابة (102) مائة واثنين من رجال الأمن، ومقتل (24) أربعة وعشرين وإصابة (28) ثمانية وعشرين من مهربي ومروجي المخدرات.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة وأموال نقدية ما يلي :

أولاً: (83,061,368) ثلاثة وثمانون مليوناً وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستون قرص إمفيتامين (كبتاجون).

ثانياً: (28) ثمانية وعشرون طناً و(487) أربعمائة وسبعة وثمانون كيلو جراماً من الحشيش المخدر.

ثالثاً: (8) ثمانية كيلوجرامات و(254 ) مائتان وأربعة وخمسون جراماً من الهيروين المخدر الخام .

رابعاً: ( 83) ثلاثة وثمانون كيلو جرام و(521) خمسمائة وواحد وعشرون جراماً من مادة الهيروين المعد للاستعمال.

خامسًا: (47) سبعة وأربعون كيلو جراماً و(461) أربعمائة وواحد وستون جراماً من مادة الشبو المخدر.

سادسًا: (21) واحد وعشرون كيلو جراماً و(93) ثلاثة وتسعون جرامًا من مادة الأفيون المخدر .

سابعًا: (4) أربعة كيلو جرامات و(736) سبعمائة وستة وثلاثون جراماً من مادة الكوكائين المخدر.

ثامنًا: (2,804,263) مليونان وثمانمائة وأربعة آلاف ومائتان وثلاثة وستون قرصاً مخدراً خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

تاسعاً: (1092 ) ألف واثنان وتسعون قطعة سلاح متنوعة وعدد (22,081) اثنان وعشرون ألفاً وواحد وثمانون طلقة حية متنوعة .

عاشراً: (48,884,695) ثمانية وأربعون مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً، المبالغ النقدية المضبوطة بحوزة المتهمين.