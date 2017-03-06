الإطاحة بـ3 مروجين عبر (سناب شات) و(واتساب)

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جدة ــ البلاد

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، القبض على 3 مروجين عبر حسابين على تطبيقي (سناب شات) و(واتساب).

وقالت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، إن من المقبوض عليهم امرأة غير سعودية.

وجدد الحساب تحذيره من تعاطي المخدرات، مؤكدا أن دراسة استرالية كشفت أنه يحدث تقطعا في الحمض النووي، ما يزيد فرص الإصابة بالسرطان.

وأشارت مكافحة المخدرات إلى ان الحشيش الصناعي يسبب لمتعاطيه نوبات ذعر وتشنجات وعدم قدرة على تقدير المسافات، بجانب تلف المخ والجهاز العصبي.