الإطاحة بقاتل مواطن خليجي
شارك عبر واتساب
الدمام- حمودالزهراني
أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بوافد تورط في مقتل مواطن خليجي والاستيلاء على مركبته والهرب بها. وكانت شرطة محافظة حفر الباطن قد تبلغت من مواطن خليجي انه اثناء قدومه لزيارة عمه من جنسيته والمتواجد بمخيمه الواقع بمنطقة صحراوية علي بعد ٥٠ كم شمال محافظة حفر الباطن عثر عليه متوفيا اثر تعرضه لإصابة شديدة بالرأس. وحسب المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة باشر المختصون اجراءات الضبط الجنائي فور تلقي البلاغ للكشف عن ملابساته وبفضل من الله وتوفيقه توصلت مجريات التحقيق والبحث والتحري عن تورط وافد عربي عشريني في الجريمة بعد الاعتداء عليه بأداة حادة وإصابته بالرأس اثر خلاف نشب فيما بينهما والاستيلاء على مركبته والهرب بها لوجهة غير معلومة.ومن خلال تحريات موسعة عن المتهم تم التوصل إلى مكان اختفائه والقبض عليه وقد اقر بارتكابه الجريمة وارشد على مركبة المجنى عليه ومتعلقاته الشخصية وجرى ايقافه تمهيدا لاحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء العام.
التصنيف: محليات
التعليقات