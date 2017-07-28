الإطاحة بلص المركبات في جدة

جدة ــ البلاد

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة جدة من الإطاحة بمواطن في العقد الثالث من العمر اقدم على سرقة مركبة والهرب اثناء محاولة ايقافه واستبدال لوحتها بلوحات مركبة اخرى.وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أن دوريات الأمن ضبط مركبة مسروقة بعد قيام قائدها بالهرب اثناء محاولة استيقافه من قبل رجال الأمن . وأضاف: تمكنت الدوريات السرية من ضبطه واتضح بأنه مواطن في العقد الثالث ومن خلال استكمال إجراءات الضبط الجنائي تبين استبدال لوحات المركبة بلوحات اخرى لا تعود لها .وتابع : تم التحفظ على المتهم بمركز الشرطة المختص تمهيدا لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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