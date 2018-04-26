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الإطاحة بمبتز «فتاة الرياض»

كتبه albilad_adminaccess_time10 / شعبان / 1439 هـ      26 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ــ البلاد

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بمواطن ثبت ابتزازه لفتاة، وتهديدها بنشر صورها، بعد تمكنه من اختراق حسابها في برنامج التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وتعود تفاصيل الحادثة، بحسب المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، إلى تلقي مركز شرطة العليا بلاغا من مواطن، يفيد بتعرض ابنته للابتزاز والتهديد، بنشر صورها من قبل أحدهم، بعد تمكنه من اختراق حسابها في “سناب شات”.

وأشار إلى أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة باشرت اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والبحثية اللازمة، التي أسفرت عن كشف هوية المتهم، والقبض عليه؛ حيث تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم ضبط الأجهزة المستخدمة التي بحوزته.

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