الإطاحة بمبتز «فتاة الرياض»

الرياض ــ البلاد

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بمواطن ثبت ابتزازه لفتاة، وتهديدها بنشر صورها، بعد تمكنه من اختراق حسابها في برنامج التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وتعود تفاصيل الحادثة، بحسب المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، إلى تلقي مركز شرطة العليا بلاغا من مواطن، يفيد بتعرض ابنته للابتزاز والتهديد، بنشر صورها من قبل أحدهم، بعد تمكنه من اختراق حسابها في “سناب شات”.

وأشار إلى أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة باشرت اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والبحثية اللازمة، التي أسفرت عن كشف هوية المتهم، والقبض عليه؛ حيث تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم ضبط الأجهزة المستخدمة التي بحوزته.