الإطاحة بمتهمَين ارتكبا جرائم سلب تحت تهديد السلاح بالرياض

تمكنت شرطة الرياض من القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب عدد من جرائم السلب تحت تهديد السلاح.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على متهمين، في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهما بارتكاب عدد من جرائم السلب تحت تهديد السلاح، وباستخدام دراجات نارية.

وكشف المتحدث، في بيان، أنه “ضُبِط بحوزتهما سلاح ناري (مسدس) وأسلحة بيضاء ودراجة نارية، إضافةً إلى عملات نقدية متنوعة وهواتف محمولة مجهولة المصدر”.

وبين أنه “بسماع أقولهما أقرّا بارتكابهما (٧) حوادث بذات الأسلوب الإجرامي، ومن بينها جريمة الاعتداء على مقيم هندي الجنسية أمام منزله بحي العمل وسط العاصمة الرياض، التي سبق تداول مقطع فيديو عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة”.