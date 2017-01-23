العدد 21823 23 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الإطاحة بمروّج خمور في جدة

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الإطاحة بمروّج خمور في جدة
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جدة – عبدالهادي المالكي

أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة بشخص من جنسية أفريقية يقوم بترويج المسكر ، وكان بحوزته وقت الضبط عدد (٧٧) قارورة مسكر معدة للترويج.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي ، أن القبض على المتهم تم بعد توفر معلومات مؤكدة لشعبة التحريات والبحث الجنائي ،

كما ضبطت الشرطة بحوزته أيضا (١٤) جهاز هاتف جوال، ومبلغ عشرة آلاف ريال، وتم التحفظ عليه وما بحوزته من مضبوطات ، تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص٠

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التصنيف: الأولى

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