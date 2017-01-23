الإطاحة بمروّج خمور في جدة
شارك عبر واتساب
جدة – عبدالهادي المالكي
أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة بشخص من جنسية أفريقية يقوم بترويج المسكر ، وكان بحوزته وقت الضبط عدد (٧٧) قارورة مسكر معدة للترويج.
وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي ، أن القبض على المتهم تم بعد توفر معلومات مؤكدة لشعبة التحريات والبحث الجنائي ،
كما ضبطت الشرطة بحوزته أيضا (١٤) جهاز هاتف جوال، ومبلغ عشرة آلاف ريال، وتم التحفظ عليه وما بحوزته من مضبوطات ، تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص٠
التصنيف: الأولى
التعليقات