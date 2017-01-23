الإطاحة بمروّج خمور في جدة

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جدة – عبدالهادي المالكي

أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة بشخص من جنسية أفريقية يقوم بترويج المسكر ، وكان بحوزته وقت الضبط عدد (٧٧) قارورة مسكر معدة للترويج.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي ، أن القبض على المتهم تم بعد توفر معلومات مؤكدة لشعبة التحريات والبحث الجنائي ،

كما ضبطت الشرطة بحوزته أيضا (١٤) جهاز هاتف جوال، ومبلغ عشرة آلاف ريال، وتم التحفظ عليه وما بحوزته من مضبوطات ، تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص٠