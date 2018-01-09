الإطاحة بمزور عملات ومستندات رسمية بحفر الباطن

أفلحت شرطة محافظة حفر الباطن في الإطاحة بمواطن ثلاثيني يقوم بأعمال مشبوهة تتمثل في تزييف العملات وتزوير المستندات الرسمية.

وأفاد المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض

على المتهم بعد استيقاف مركبته بأحد المواقع وبتفتيشها عثر بداخلها على مبالغ مالية مزيفة من مختلف الفئات

كما تبين أن هوية المركبة التي ضبطت بحوزته محرفة.

وأضاف بأنه عثر بمقر سكن المتهم على نماذج ورقية لعملات مزيفة متعددة وأوراق ومستندات مزورة منسوبة لجهات حكومية وقطاع خاص، بالإضافة لعدد من الأجهزة استخدمها المتهم في عمليات التزييف والتزوير.