الإطاحة بمطلق النار من رشاش على طلاب مدرسة تثليت

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جدة ــ البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تثليث التابعة لتعليم بيشة، من القبض على الطالب مطلق النار من رشاش داخل المدرسة، وآخرين شاركوا في مشاجرة جماعية بين مجموعة طلبة في المدرسة، وعقب خروج الطالب من المدرسة، أطلق النار على مبنى المدرسة ومنسوبيها، دون أن يصب أحد بأذى.

وتحفظت الجهات الأمنية على الطالب، ومتورطين آخرين شاركوا في المشاجرة، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة الملابسات.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طالباً، وهو يمسك رشاشاً قبل أن يتمكن معلم بمساعدة آخرين من سحبه من يد الطالب، فيما تدخل طالب آخر وانتزعه بالقوة، وهدد به المعلمين الذين تواجدوا في المكتب؛ حسبما ظهر في المقطع.