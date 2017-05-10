الإطاحة بمقيم عربي سلب 377 ألف ريال بجدة

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أطاحت شرطة محافظة جدة بمقيم سلب 377 ألف ريال عبر قيامه بعدة عمليات سرقة

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة ، تمكنت من ضبط مقيم من جنسية عربية متهم بالترصد لعملاء البنوك ومتابعتهم وسلب ما بحوزتهم من أموال بعد خروجهم منها.

وأضاف “بسماع أقواله، أقر المتهم بارتكاب عمليات سرقة وسلب لعملاء البنوك وتكسير زجاج سياراتهم والاستيلاء على ما بداخلها”.

وتابع “بلغت جملة المسروقات النقدية قرابة (377) ألف ريال، وجرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص ، وسيتم إحالته لجهة الاختصاص”.